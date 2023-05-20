СМИ: беспилотник ВСУ рухнул в поле на севере Крыма

По информации СМИ, беспилотник обнаружили местные жители. Его длина составляет около 3,5 метров. Дрон Mugin-5 способен нести до 25 килограммов взрывчатки и лететь до семи часов на скорость до 150 км/ч.

Отмечается, что один такой беспилотник стоит порядка 800 тысяч рублей. На месте происшествия работают специалисты.

Накануне украинский дрон-камикадзе попытался атаковать вышку сотовой связи в Курской области, напоминает «Радиоточка НСН». Пограничникам удалось предотвратить ЧП.

