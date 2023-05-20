СМИ: беспилотник ВСУ рухнул в поле на севере Крыма
В поле на севере Крыма рухнул украинский дрон Mugin-5, сообщает Telegram-канал Shot.
По информации СМИ, беспилотник обнаружили местные жители. Его длина составляет около 3,5 метров. Дрон Mugin-5 способен нести до 25 килограммов взрывчатки и лететь до семи часов на скорость до 150 км/ч.
Отмечается, что один такой беспилотник стоит порядка 800 тысяч рублей. На месте происшествия работают специалисты.
Накануне украинский дрон-камикадзе попытался атаковать вышку сотовой связи в Курской области, напоминает «Радиоточка НСН». Пограничникам удалось предотвратить ЧП.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru