Аксенов пообещал увольнять чиновников за участие в корпоративах
Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал, что чиновников за участие в корпоративах будут увольнять, а депутатов – исключать из партии.
В Крыму из-за негативной ситуации с коронавирусом введен запрет на проведение новогодних корпоративов и фуршетов в ночное время с 20 декабря до 15 января.
Все должностные лица и депутаты должны быть примером выполнения порядка и санитарных требований, заявил Аксенов во время заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.
Глава Крыма добавил, что динамика с распространением коронавируса в регионе негативная. За неделю число заразившихся увеличилось на 1797, умерли 48 человек, отмечает RT.
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