Аксенов пообещал увольнять чиновников за участие в корпоративах

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал, что чиновников за участие в корпоративах будут увольнять, а депутатов – исключать из партии.

В Крыму из-за негативной ситуации с коронавирусом введен запрет на проведение новогодних корпоративов и фуршетов в ночное время с 20 декабря до 15 января.