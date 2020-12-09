Аксенов пообещал увольнять чиновников за участие в корпоративах

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал, что чиновников за участие в корпоративах будут увольнять, а депутатов – исключать из партии.

В Крыму из-за негативной ситуации с коронавирусом введен запрет на проведение новогодних корпоративов и фуршетов в ночное время с 20 декабря до 15 января.

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Все должностные лица и депутаты должны быть примером выполнения порядка и санитарных требований, заявил Аксенов во время заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.

Глава Крыма добавил, что динамика с распространением коронавируса в регионе негативная. За неделю число заразившихся увеличилось на 1797, умерли 48 человек, отмечает RT.

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Фото: facebook.com/aksenov.rk
ТЕГИ:КоронавирусКрым
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