Аксенов назвал «фейком» данные об «эвакуации» из Армянска
Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг утверждения о проведении эвакуации населения из Армянска. Он назвал подобные сообщения очередным фейком. Как подчеркнул руководитель республики в видеообращении в своём Telegram-канале, принимаются все меры для обеспечения безопасности полуострова.
Аксёнов призвал всех ориентироваться исключительно на проверенные источники информации. Он подчеркнул, что Крыму как российскому региону ничего не угрожает, отмечает RT.
Ранее некоторые Telegram-каналы военных корреспондентов распространили утверждения, что в Армянске готовятся к вывозу административные и военные объекты. Этот город расположен на севере Крыма на Перекопском перешейке у границы с Херсонской областью.
Бывший главнокомандующий сухопутными войсками ВС РФ Владимир Болдырев заявил ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Украина может бросить все силы на то, чтобы прорвать оборону в этом направлении, и тогда полуостров станет уязвимым.
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