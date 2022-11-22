Аксенов назвал «фейком» данные об «эвакуации» из Армянска

Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг утверждения о проведении эвакуации населения из Армянска. Он назвал подобные сообщения очередным фейком. Как подчеркнул руководитель республики в видеообращении в своём Telegram-канале, принимаются все меры для обеспечения безопасности полуострова.

Аксёнов призвал всех ориентироваться исключительно на проверенные источники информации. Он подчеркнул, что Крыму как российскому региону ничего не угрожает, отмечает RT.

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Ранее некоторые Telegram-каналы военных корреспондентов распространили утверждения, что в Армянске готовятся к вывозу административные и военные объекты. Этот город расположен на севере Крыма на Перекопском перешейке у границы с Херсонской областью.

Бывший главнокомандующий сухопутными войсками ВС РФ Владимир Болдырев заявил ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Украина может бросить все силы на то, чтобы прорвать оборону в этом направлении, и тогда полуостров станет уязвимым.

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Фото: соцсети
ТЕГИ:ЭвакуацияКрымСергей Аксенов
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