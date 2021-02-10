Аксенов анонсировал снятие коронавирусных ограничений в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что полностью ограничения по коронавирусу в Крыму могут быть сняты к 1 марта. По его словам, это произойдет при сохранении благоприятной эпидемиологической обстановки. Об этом Аксенов сообщил во время заседания оперштаба по коронавирусу.