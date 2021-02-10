Аксенов анонсировал снятие коронавирусных ограничений в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что полностью ограничения по коронавирусу в Крыму могут быть сняты к 1 марта. По его словам, это произойдет при сохранении благоприятной эпидемиологической обстановки. Об этом Аксенов сообщил во время заседания оперштаба по коронавирусу.
Он отметил, что прежде всего речь идет о предприятиях, занимающихся организацией досуговых мероприятий, передает RT.
Вместе с тем Аксенов подчеркнул, что действие масочного режима продолжится на полуострове до конца года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru