Аксенов анонсировал снятие коронавирусных ограничений в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что полностью ограничения по коронавирусу в Крыму могут быть сняты к 1 марта. По его словам, это произойдет при сохранении благоприятной эпидемиологической обстановки. Об этом Аксенов сообщил во время заседания оперштаба по коронавирусу.

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Он отметил, что прежде всего речь идет о предприятиях, занимающихся организацией досуговых мероприятий, передает RT.

Вместе с тем Аксенов подчеркнул, что действие масочного режима продолжится на полуострове до конца года.

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