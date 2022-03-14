В Петербурге пока не отменят масочный режим

Власти Петербурга заявили, что не будут отменять масочный режим вслед за Москвой. Об этом заявил глава города Александр Беглов.

Инфекционист оценил готовность Санкт-Петербурга к отмене масочного режима

По словам градноначальника, ограничения будут сниматься поэтапно. Он отметил, что в городе продолжает наблюдаться снижение по основным эпидпоказателям.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации с 15 марта в столице отменяется масочный режим.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкт-Петербург
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