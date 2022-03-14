В Петербурге пока не отменят масочный режим
14 марта 202220:59
Власти Петербурга заявили, что не будут отменять масочный режим вслед за Москвой. Об этом заявил глава города Александр Беглов.
По словам градноначальника, ограничения будут сниматься поэтапно. Он отметил, что в городе продолжает наблюдаться снижение по основным эпидпоказателям.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации с 15 марта в столице отменяется масочный режим.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+41 055 / сут.
Умерли
361 тыс.+533 / сут.
Выздоровели
15,6 млн+105 тыс. / сут.
- В КБР возбудили дело после гибели девушки при пожаре в ТЦ
- Во Франции арестован вывезший из РФ «пыточный архив» активист Савельев
- Минобороны РФ готово уничтожать предприятия ОПК Украины в ответ на удар по Донецку
- Песков: возможность встречи Путина и Байдена не обсуждается
- В Петербурге пока не отменят масочный режим
- СМИ: Российский беспилотник упал на территории Румынии
- Головченко: Россия снимет ограничения на импорт белорусской продукции
- Инфекционист оценил готовность Санкт-Петербурга к отмене масочного режима
- «Ребенок»: Российский космонавт прокомментировал заявление Маска
- Кадыров объяснил важность спецоперации на Украине
14 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru