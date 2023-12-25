Аксенов: Аэропорт Симферополя будет закрыт до конца СВО
Международный аэропорт Симферополя не откроют для полетов до окончания специальной военной операции. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».
«Аэропорт Симферополя до конца СВО открыт не будет в силу причин, связанных с безопасностью полетов в первую очередь», — подчеркнул руководитель республики.
При этом Аксенов допустил, что до начала курортного сезона произойдут положительные изменения «и на линии боевого соприкосновения».
Полеты в аэропорт Симферополя были ограничены с февраля 2022 года, после начала СВО на Украине, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Кроме того, аналогичные меры приняли в авиагаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Элисты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru