Аксенов: Аэропорт Симферополя будет закрыт до конца СВО

«Аэропорт Симферополя до конца СВО открыт не будет в силу причин, связанных с безопасностью полетов в первую очередь», — подчеркнул руководитель республики.

При этом Аксенов допустил, что до начала курортного сезона произойдут положительные изменения «и на линии боевого соприкосновения».

Полеты в аэропорт Симферополя были ограничены с февраля 2022 года, после начала СВО на Украине, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Кроме того, аналогичные меры приняли в авиагаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Элисты.

