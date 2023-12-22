СМИ: Открытие аэропорта Краснодара отложат на следующий год
Открытие аэропорта Краснодара Пашковский могут отложить на несколько недель, сообщают «Известия».
В данный момент открытие авиагавани не соответствует требованиям безопасности, пишет издание со ссылкой на источник в силовых ведомствах. Ожидается, что финальное решение по вопросу примут к февралю 2024 года.
Уточняется, что предстоящей весной аэропорт Краснодара может принять 130 тысяч пассажиров. Изменения в режим использования воздушного пространства внесут после согласования с ФСБ, МВД и Минтрансом.
Международный Аэропорт Краснодара был закрыт закрыт с февраля 2022 года. СМИ ранее сообщали, что он возобновит работу 25 декабря. После успешных тестовых рейсов на сайте аэропорта Шереметьево появились рейсы «Аэрофлота» в Краснодар. Однако выяснилось, что авиакомпания лишь запросила слоты у аэропорта, поясняют источники «Известий».
Ранее стало известно, что спрос на бронирование отелей и перелеты в Краснодар выросли в 3,5 раза на фоне объявления об открытии аэропорта, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Премьер Словакии заявил о неспособности всего оружия мира помочь Киеву победить РФ
- СМИ: Открытие аэропорта Краснодара отложат на следующий год
- СМИ: Участница «Пацанок» Янголенко умерла после употребления самогона с грибами
- Психолог Митягина: Дети не станут героями «Слова пацана» при должном воспитании
- В аэропорту Калуги ввели план «Ковер»
- Соцопрос: Менее половины россиян всегда оставляют чаевые
- Мартин Скорсезе получит почетного «Золотого медведя»
- Российские средства ПВО перехватили украинские дроны над Калужской областью
- СМИ: Стоимость импортных вин в России вырастет на 40-60 процентов
- Самолет «Уральских авиалиний» экстеренно сел в Сургуте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru