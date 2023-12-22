СМИ: Открытие аэропорта Краснодара отложат на следующий год

В данный момент открытие авиагавани не соответствует требованиям безопасности, пишет издание со ссылкой на источник в силовых ведомствах. Ожидается, что финальное решение по вопросу примут к февралю 2024 года.

Уточняется, что предстоящей весной аэропорт Краснодара может принять 130 тысяч пассажиров. Изменения в режим использования воздушного пространства внесут после согласования с ФСБ, МВД и Минтрансом.

Международный Аэропорт Краснодара был закрыт закрыт с февраля 2022 года. СМИ ранее сообщали, что он возобновит работу 25 декабря. После успешных тестовых рейсов на сайте аэропорта Шереметьево появились рейсы «Аэрофлота» в Краснодар. Однако выяснилось, что авиакомпания лишь запросила слоты у аэропорта, поясняют источники «Известий».

Ранее стало известно, что спрос на бронирование отелей и перелеты в Краснодар выросли в 3,5 раза на фоне объявления об открытии аэропорта, сообщает «Радиоточка НСН».



