Адвокаты и врачи оценили рекомендацию Минюста по COVID-19

Управление Минюста по Московской области рекомендовало нотариусам и адвокатам помимо масок и перчаток надевать поверх личной одежды «халат для защиты от общих загрязнений, а также нарукавники и фартуки». Кроме того, Минюст призвал мужчин гладко бриться, чтобы маска плотно прилегала к лицу.

Опасность бороды и усов во время пандемии подтвердил врач-аллерголог и иммунолог Владимир Болибок.

«Надеть маску поверх густой бороды совершенно невозможно. К тому же, на бороду оседает какая-то часть воздушного аэрозоля с бактериями и вирусами», - сказал он в эфире «Радио 1».