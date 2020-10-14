Адвокаты и врачи оценили рекомендацию Минюста по COVID-19
Управление Минюста по Московской области рекомендовало нотариусам и адвокатам помимо масок и перчаток надевать поверх личной одежды «халат для защиты от общих загрязнений, а также нарукавники и фартуки». Кроме того, Минюст призвал мужчин гладко бриться, чтобы маска плотно прилегала к лицу.
Опасность бороды и усов во время пандемии подтвердил врач-аллерголог и иммунолог Владимир Болибок.
«Надеть маску поверх густой бороды совершенно невозможно. К тому же, на бороду оседает какая-то часть воздушного аэрозоля с бактериями и вирусами», - сказал он в эфире «Радио 1».
По его словам, опасности не будет, если мыть бороду три раза в день, однако так никто не делает. Доктор предложил мужчинам с густой растительностью носить балаклаву.
«Но опять же, надо проводить исследования, чтобы доказать эффективность такой защиты», – пояснил собеседник.
В свою очередь, адвокат Московской областной коллегии адвокатов Георгий Архангельский предположил, что рекомендации Минюста будут обжаловать.
«Мои коллеги в интернете выкладывают мемы, картинки, на которых, например, изображён человек в защитном костюме с колбами, пробирками, и надпись: «Когда ты подготовился к встрече с доверителем, а он не пришёл», - рассказал он.
Ранее в Конституционный суд поступил запрос из суда городского округа Протвино: судья просил проверить постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева о самоизоляции на соответствие Конституции.
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