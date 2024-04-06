Власти сообщили, что пострадавших при прорыве дамбы в Орске нет

Ранее мэрия Орска заявила, что дамбу, защищавшую город от реки Урал, прорвало в районе улицы Оренбургской. Жителей старого города начали массово эвакуировать. По данным мэрии, в зону затопления попадают более 4 тысяч домов и свыше 10 тысяч человек.

«На данный момент в Орске пострадавших нет, за медпомощью никто не обращался», — указали в областном правительстве.

В свою очередь, в МЧС сообщили, что в городе ведется эвакуация жителей, в пункты временного размещения уже доставили 135 человек, в том числе 55 детей. Ведомство увеличило группировку для ликвидации порыва дамбы. Всего к ликвидации чрезвычайной ситуации в Орске привлекли около 440 человек и 217 единиц техники.

