Власти сообщили, что пострадавших при прорыве дамбы в Орске нет
Пострадавших после прорыва дамбы в Орске и затопления домов нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство Оренбургской области.
Ранее мэрия Орска заявила, что дамбу, защищавшую город от реки Урал, прорвало в районе улицы Оренбургской. Жителей старого города начали массово эвакуировать. По данным мэрии, в зону затопления попадают более 4 тысяч домов и свыше 10 тысяч человек.
«На данный момент в Орске пострадавших нет, за медпомощью никто не обращался», — указали в областном правительстве.
В свою очередь, в МЧС сообщили, что в городе ведется эвакуация жителей, в пункты временного размещения уже доставили 135 человек, в том числе 55 детей. Ведомство увеличило группировку для ликвидации порыва дамбы. Всего к ликвидации чрезвычайной ситуации в Орске привлекли около 440 человек и 217 единиц техники.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru