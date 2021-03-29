24 апреля в Подмосковье проведут общеобластной субботник

24 апреля в Подмосковье проведут общеобластной субботник. Определяя дату и формат, губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что мероприятие необходимо сделать максимально удобным для жителей, чтобы те могли совершенно спокойно внести свою лепту», – подчеркнул глава региона.

Планируется привести в порядок парки и общественные территории, дворы, объекты памяти Великой Отечественной войны, улицы и дороги и прочие территории. Также отремонтируют лавочки и урны, покрасят ограждения и декоративные заборы, обустроят клумбы и высадят деревья.

На Никитском бульваре заложили «Аллею 100-летия первых субботников»

Муниципальные субботники пройдут у нас в каждом муниципалитете 3, 10 и 17 апреля», – уточнил министр, сообщает «Радио 1».

Ранее лидер группы «Анимация» Константин Кулясов заявил НСН, что сейчас молодые люди больше изъясняются матом, но меньше мусорят.

«Они по-честному стараются сохранить эту планету, потому что, видимо, мое поколение и до меня так умудрились насвинячить в этом мире, что молодые понимают, что здесь с нас пример брать нельзя. Эти молодые люди уже не хотят мусорить вокруг себя», – подытожил он.

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ФОТО: schc315.mskobr.ru
ТЕГИ:СубботникПодмосковье
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