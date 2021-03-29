24 апреля в Подмосковье проведут общеобластной субботник. Определяя дату и формат, губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что мероприятие необходимо сделать максимально удобным для жителей, чтобы те могли совершенно спокойно внести свою лепту», – подчеркнул глава региона.

Планируется привести в порядок парки и общественные территории, дворы, объекты памяти Великой Отечественной войны, улицы и дороги и прочие территории. Также отремонтируют лавочки и урны, покрасят ограждения и декоративные заборы, обустроят клумбы и высадят деревья.