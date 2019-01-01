На Никитском бульваре заложили «Аллею 100-летия первых субботников»

На Никитском бульваре в Москве появилась «Аллея 100-летия первых субботников». Об этом рассказал на своих страницах в «ВКонтакте» и Twitter столичный мэр Сергей Собянин, принимавший участие в церемонии открытия аллеи.

«В отличном настроении после субботника. С активистами #МосковскоеДолголетие, ветераном Николаем Коноваловым, народными артистами Василием Лановым и Михаилом Ножкиным заложили Аллею 100-летия первых субботников на Никитском», - написал столичный градоначальник.

Отметим, в обще ложности на новой аллее будет высажено 750 кустов кизильника блестящего и 15 кустов сирени сорта «Московская красавица».

Глава города добавил, что 21 апреля в Москве на субботники вышли около 1,5 миллиона жителей.

