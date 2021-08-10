18 молодых ученых в Подмосковье получили сертификаты на соципотеку
Cертификаты на приобретение жилья по социальной ипотеке вручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв ещё 18 молодым учёных из подмосковной Дубны.
Как уточняет «Радио 1», 8 человек работают в Объединенном институте ядерных исследований. За время действия программы квартиры смогли приобрести уже более 600 подмосковных молодых учёных. Социальная ипотека позволяет подмосковным учителям, воспитателям, учёным и тренерам приобретать собственное жильё на выгодных условиях. Подмосковье берёт на себя все расходы, а участник программы выплачивает только проценты по кредиту.
Губернатор Андрей Воробьёв также напомнил, что 2021 год в России объявлен годом науки и технологий.
Ранее стало известно, что Центральный банк выступил за постепенное «сворачивание» льготной ипотеки. Писатель Вадим Панов в эфире НСН отметил, что все, кто хотел улучшить свои жилищные условия, теперь могут лишь порадоваться за сотрудников ЦБ.
«Что ж, за сотрудников Эльвиры Набиуллиной можно только порадоваться. Они живут в мире, где ипотека уже не нужна. По всей видимости, у них все хорошо, и именно это "все хорошо" позволяет им считать, что льготная ипотека потеряла свою социальную значимость. Только не думаю, что люди, которые хотят либо приобрести себе жилье, либо улучшить свои жилищные условия, разделят мнение специалистов, подчиняющихся Эльвире Набиуллиной», – прокомментировал он.
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