18 молодых ученых в Подмосковье получили сертификаты на соципотеку

Cертификаты на приобретение жилья по социальной ипотеке вручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв ещё 18 молодым учёных из подмосковной Дубны.

Как уточняет «Радио 1», 8 человек работают в Объединенном институте ядерных исследований. За время действия программы квартиры смогли приобрести уже более 600 подмосковных молодых учёных. Социальная ипотека позволяет подмосковным учителям, воспитателям, учёным и тренерам приобретать собственное жильё на выгодных условиях. Подмосковье берёт на себя все расходы, а участник программы выплачивает только проценты по кредиту.

Губернатор Андрей Воробьёв также напомнил, что 2021 год в России объявлен годом науки и технологий.