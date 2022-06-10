В Татарстане суд ликвидировал «Всетатарский общественный центр» за экстремизм

В Казани Верховный суд республики Татарстан в пятницу 10 июня принял решение ликвидировать Всетатарский общественный центр (ВТОЦ) за проведение экстремистской деятельности, сообщает газета "Коммерсантъ".

Признаки экстремизма республиканская прокуратура обнаружила в речах активистов этой организации, которые прозвучали в День памяти защитников Казани от войск Ивана Грозного еще в 2019 году.

Кроме того, следствием было установлено, что признаки экстремизма содержатся и в уставе ВТОЦ, где, по мнению прокуратуры, имеются призывы к обретению Татарстаном независимости.

Иск прокуратуры в Верховном суде республики поддержали также представители республиканского ФСБ, а также МВД и Минюста.