В Татарстане суд ликвидировал «Всетатарский общественный центр» за экстремизм
В Казани Верховный суд республики Татарстан в пятницу 10 июня принял решение ликвидировать Всетатарский общественный центр (ВТОЦ) за проведение экстремистской деятельности, сообщает газета "Коммерсантъ".
Признаки экстремизма республиканская прокуратура обнаружила в речах активистов этой организации, которые прозвучали в День памяти защитников Казани от войск Ивана Грозного еще в 2019 году.
Кроме того, следствием было установлено, что признаки экстремизма содержатся и в уставе ВТОЦ, где, по мнению прокуратуры, имеются призывы к обретению Татарстаном независимости.
Иск прокуратуры в Верховном суде республики поддержали также представители республиканского ФСБ, а также МВД и Минюста.
Центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ пришел к выводу, что ВТОЦ возбуждает ненависть к русским и пропагандирует идеи выхода Татарстана из состава России, в том числе насильственными путем.
Ранее сайт правозащитного проекта «ОВД-Инфо» был заблокирован по решению суда за оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений.
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