Стрелков не смог опровергнуть, что брал деньги Пригожина

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью НСН, не смог опровергнуть утверждения Евгения Пригожина, что он предлагал ему "небольшие деньги" за молчание.

Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», предприниматель Евгений Пригожин признался в ответ на запрос НСН, что пытался перекупить экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, чтобы тот приостановил критику ЧВК. Стрелков подтвердил НСН факт встречи, но не смог опровергнуть факт передачи денег:

«Я не собираюсь комментировать подобного рода вещи, поскольку если господин Пригожин считает, что он мне платил за какое-то молчание, ну, оставлю это на его совести. Я не скрывал, что у меня были контакты с представителями ЧВК «Вагнер» в 2016 году, но раскрывать их основу я лично считаю неправильным, по целому ряду причин, в том числе связанных с моей бывшей службой», - ушел от прямого ответа Стрелков.

Поводом для сегодняшней открытой дискуссии Стрелкова с Пригожиным стало интервью НСН, в котором экс-министр обороны ДНР назвал Пригожина "уголовником и прислугой".

