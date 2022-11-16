Приставы РФ принудительно взыскивают с Google свыше 21 млрд рублей штрафа
Российские приставы завели в отношении компании Google дело о принудительном взыскании оборотного штрафа в размере более 21 млрд рублей. Причина - неоднократный отказ удалить недостоверный контент, связанный с проведением спецоперации на Украине. Кроме этого, Федеральная служба судебных приставов ведет еще 17 возбужденных в этом году исполнительных производств на общую сумму 67 млн рублей.
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Ранее Мировой суд Таганского района Москвы признал Google виновным в повторном административном правонарушении. Оно было связано с нарушением ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию. Компании был назначен административный штраф в размере 21 077 392 317 рублей. В сентябре это решение вступило в законную силу, после чего у Google было 60 суток для добровольной выплаты, но этого не произошло и материалы были переданы судебным приставам для исполнения судебного решения и принудительного взыскания.
В Роскомнадзоре указывали на причину для привлечения компании к административной ответственности. Ею стали материалы, размещенные на принадлежащем Google видеохостинге YouTube, который «целенаправленно способствует распространению»: недостоверной информации о ходе специальной военной операции на Украине, дискредитирующей Вооруженные Силы РФ; материалов, пропагандирующих экстремистские взгляды и идеологию террористических организаций, а также инструкции по изготовлению взрывчатых веществ».
В ведомстве заявили о материалах на платформе, пропагандирующих индифферентное отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних, а также контент с призывами к участию в несанкционированных массовых акциях, в том числе направленными в адрес несовершеннолетних.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», компания Google LLC и ее информационные ресурсы ранее неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства в части неудаления запрещенной информации. За это Google LLC оштрафована на общую сумму более 68 млн рублей.
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