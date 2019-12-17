17.12.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Звёздный киднепинг: Дана Борисова борется за дочь и собаку»

Знаменитая телеведущая Дана Борисова утверждает, что у нее забрали дочь и выкрали собаку. Отец её дочери Полины – бизнесмен Максим Аксёнов, по словам светской львицы, заявился ночью к ней домой вместе с полицией и забрал ребенка. Позже Дана заметила пропажу ещё и любимого шпица. Аксёнов, по словам телеведущей, забрал собаку и готов вернуть её только после того, как суд признает, что телеведущая не принимает запрещенных веществ. Кроме того, Дана Борисова сообщила, что на неё поступило ложное заявление в полицию об избиении собственной дочери.

Впервые, в пресс-центре «НСН», Дана Борисова расскажет о предъявленных ей обвинениях, а также о том, когда и каким образом она сможет вернуть ребенка и собаку.

Участники пресс-конференции:

Телеведущая, светская львица Дана Борисова;

Юрист Даны Борисовой по делу о похищении собаки, управляющий партнёр юридического бюро «Алексей Степанов и партнёры» Алексей Степанов;

Юрист Даны Борисовой по семейным вопросам.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



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