Борисова не назвала имени мужчины, который ей понравился после долгого перерыва

Телеведущая Дана Борисова рассказала о своих отношениях с неизвестным состоятельным мужчиной на пресс-конференции НСН «Звёздный киднепинг: Дана Борисова борется за дочь и собаку».

«Последние два месяца мне нравится один мужчина. Мы общаемся. Пока ничего серьёзного. Он довольно состоятельный», —сказала Дана Борисова.

По её словам, факт состоятельности её устраивает, потому что он не предусматривает проживание мужчины в «моей квартире, которая большая, но дочь его не примет».

Борисова рассказала, что отправится в ближайшее время на остров Самуи для отдыха без этого мужчины.

«Он очень занят, но мне написал, что если мне там будет грустно, он сам ко мне вылетит или скинет деньги на карточку – "и прилетишь ко мне!"», — откровенно призналась Борисова.

Ранее телеведущая Дана Борисова заявила, что не избивала свою дочь Полину айфоном.

