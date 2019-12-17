Айфон дороже. Дана Борисова рассказала, почему не била дочь

Телеведущая Дана Борисова не избивала свою дочь Полину айфоном. Об этом она заявила на пресс-конференции НСН «Звёздный киднепинг: Дана Борисова борется за дочь и собаку».

«Я сейчас пишу книгу «Жизнь под кайфом». Книга будет полезна для родственников созависимых, тех, кто сталкивался с этой проблемой. На презентации рукописи я мечтала показать, что все это я сама пишу, своей рукой. Я полностью вложилась в эту книгу, вложила душу. Вспоминала вещи, которые мне было больно, стыдно вспоминать. Больше я это не напишу. Объявился Макс. Я попросила его, мне нужно дописать книгу, пусть Полинка у тебя поживет. - Нет, не пусть. Ты со мной из-за нее судилась, теперь живи. А потом мы опять поссорились с Полиной, на пол упал айфон, разбился. По голове айфоном я ее не била. Слишком дорог мне этот айфон. А потом объявился Макс, вечером наряд полиции. И мне говорят, что я ее била айфоном», - заявила Борисова.

Ранее Борисова заявила, что отец её дочери Полины бизнесмен Максим Аксёнов забрал у нее дочь и собаку. Аксёнов, по словам телеведущей, забрал собаку и готов вернуть её только после того, как суд признает, что телеведущая не принимает запрещенных веществ. Кроме того, Борисова сообщила, что на неё поступило ложное заявление в полицию об избиении собственной дочери.

