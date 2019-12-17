Собака – мой самый близкий человек! Дана Борисова о краже собаки

«Появились сториз, что я пьяная. А я не была пьяная. У меня пропала собака Мишель. Я созависимая с этой собакой. Эта собака для меня сейчас все, эта собака – мой самый близкий человек. И ее нет. Не могу найти. Уже я вызвала полицию. Говорю – ищите. Позвонили Максу, а он заявляет «Она не увидит собаки до решения суда!». Какого суда? Вот тогда и появились эти сториз, где я заплаканная, ненакрашенная. Я готова сдать мочу и все что потребуется, чтобы доказать, что я чиста. Я была чиста. Собачку вернули. Я ее не отдам!» - заявила телеведущая.

Ранее Дана Борисова заявила, что не избивала свою дочь Полину айфоном.

