Дана Борисова: Могу и дать!

Дана Борисова считает допустимым телесные наказания детей. Об этом она заявила на пресс-конференции НСН «Звёздный киднепинг: Дана Борисова борется за дочь и собаку».

«Зная мою дочь - она в торговом центре на эскалаторе громко, при всех кричит «Ты наркоманка, алкоголичка!». Так что не вижу ничего преступного, что иногда можно и дать леща. Когда она доводит меня до такого состояния, могу дать! Не хочу ворошить случай, когда я подошла, она с пинка меня стукнула. Ее отношение ко мне неправильное. Это влияние той семьи, она приходит, ее не узнать», - призналась телеведущая.