Дана Борисова: Могу и дать!

17 декабря 201915:02

Дана Борисова считает допустимым телесные наказания детей. Об этом она заявила на пресс-конференции НСН «Звёздный киднепинг: Дана Борисова борется за дочь и собаку».

«Зная мою дочь - она в торговом центре на эскалаторе громко, при всех кричит «Ты наркоманка, алкоголичка!». Так что не вижу ничего преступного, что иногда можно и дать леща. Когда она доводит меня до такого состояния, могу дать! Не хочу ворошить случай, когда я подошла, она с пинка меня стукнула. Ее отношение ко мне неправильное. Это влияние той семьи, она приходит, ее не узнать», - призналась телеведущая.

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Борисова при этом подчеркнула, что не употребляет ни наркотики, ни алкоголь. «Я хожу на группы анонимных алкоголиков. Вот Стас Пьеха одну ведет. Я не курю, они постоянно курят айкосы. Я алкоголь ненавижу и боюсь, куда больше чем наркотики», - заявила она.

Ранее Борисова заявила, что отец её дочери Полины бизнесмен Максим Аксёнов забрал у нее дочь и собаку. Аксёнов, по словам телеведущей, забрал собаку и готов вернуть её только после того, как суд признает, что телеведущая не принимает запрещенных веществ. Кроме того, Борисова сообщила, что на неё поступило ложное заявление в полицию об избиении собственной дочери.

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ФОТО: НСН
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