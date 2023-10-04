05.10.2023 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Золотой стандарт: как изменилась система образования?»

Ежегодно 5 октября свыше ста государств отмечают Всемирный день учителей. Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования. Сегодня, в преддверии праздника, в столицу съехались более 3000 педагогов из 89 регионов ради главного события среди профессионалов отрасли. Напомним, в этом году 1 сентября в России открыли 160 новых школ, в которых теперь учится 124 тысячи школьников. А в Минпросвещения планирует утвердить единую систему оплаты труда для педагогических работников до конца 2023 года.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Как отмечается в этом году Всемирный день учителя?

Как изменилась система оплаты труда педагогического состава?

Как в этом году осуществлялась подготовка первоклассников к школе?

Что такое «золотой стандарт» образования?

Какие нововведения уже пришли в детские сады, школы и вузы?

Какие изменения ждут сферу образования в ближайшее время?

Участники пресс-конференции:

уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская;

учитель истории Школы имени Достоевского (г. Москва) Георгий Абрамов;

автор Международного медиапроекта телевизионного творчества школьников «Телекласс» Игорь Мещеряков.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



