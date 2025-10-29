30.10.2025 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Рейтинг регионов по безопасности дорожного движения: Как снизить аварийность на дорогах?»

ГИБДД России опубликовала данные о состоянии аварийности за девять месяцев 2025 года. Всего за этот период произошло 94,8 тыс. ДТП (–2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в которых погибло 10 тыс. человек (–3,4%) и ранено 117,7 тыс. (–3%). Основная часть аварий — 61,3 тыс.— произошла на дорогах местного значения, остальные — на федеральных, региональных или межмуниципальных трассах.

Однако на фоне снижения общего уровня аварийности наблюдается ряд негативных трендов. Так, на 26% (до 10,4 тыс.) выросло число аварий на региональных и межмуниципальных дорогах в границах населенных пунктов. На 10,2% (до 2,53 тыс.) увеличилось количество ДТП, в которых транспортными средствами (мопедами, мощными электросамокатами или питбайками) управляли несовершеннолетние. Фиксируется также 5,7-процентный рост число происшествий, в которых пострадавшие дети возрастом до семи лет перевозились без автокресла.

Экспертами при поддержке Общественного Совета при Минтрансе РФ, проектного офиса по транспорту «Союза российских городов» и федерального проекта «Безопасные дороги», был разработан «Рейтинг безопасности дорожного движения», который будет презентован на площадке пресс-центра Информационного агентства «Национальная Служба Новостей».

Участники пресс-конференции:

Тэн Сергей Юрьевич – первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, координатор федерального проекта «Безопасные дороги» Партии «Единая Россия»;

Горовая Татьяна Викторовна – председатель Общественного совета при Минтрансе РФ;

Зотов Илья Сергеевич – Заместитель председателя Общественного совета при Минтрансе России, Председатель Общероссийского объединения пассажиров;

Максимов Андрей Николаевич – председатель комиссии по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Общественной палаты РФ;

Трофименко Константин Юрьевич - Директор Центра исследований Умного города ФГРР НИУ ВШЭ;

Домбровский Александр Сергеевич - Заместитель генерального директора ГК «УРБАНТЕХ».

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какие регионы являются лидерами по безопасности дорожного движения?

Какие особенности дорожного движения можно выделить в этом году?

Как влияет дорожное строительство и камеры на дорогах на снижение аварийности?

Как считают индекс Безопасности дорожного движения?

Какие действия предпринять регионам для снижения количества ДТП?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

