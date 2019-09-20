20.09.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Злокачественная эпидемия: Как спасти Россию от рака?»

Российские врачи-онкологи предсказывают в стране рост смертности от онкологических заболеваний почти на треть всего за два года из-за действующих условий закупки препаратов. Кроме того, в России наблюдается пугающая тенденция роста числа онкобольных: по данным Минздрава за последние 10 лет в России число больных раком увеличилось почти на четверть. Эксперты фармрынка утверждают, что российские производители не могут обеспечить больных достаточным количество лекарств, и в ближайшее время единственным способом исправить ситуацию станут закупки таких препаратов за рубежом. Напомним, что многие лекарства для лечения онкологических заболеваний сегодня находятся под запретом в России, в том числе, из-за санкций.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут, как остановить эпидемию рака в России, а также уберечь от онкологических заболеваний себя и своих близких.

Участники пресс-конференции:

Член комитета Совета Федерации по социальной политике, врач-онколог Владимир Круглый;

Председатель «Движения против рака», эксперт ОНФ Николай Дронов;

Приглашены:

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья Федот Тумусов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00



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