09.11.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг военного эксперта, подполковника Андрея Витальевича Марочко на тему: «Зима близко. Гуманитарная и военная обстановка в ЛНР»
В ходе брифинга будут обсуждаться следующие вопросы:
- Какая ситуация сегодня на фронте?
- В каком состоянии сегодня находится инфраструктура в ЛНР?
- Готов ли регион к зиме?
- Как часто на территории ЛНР ведутся военные действия?
- В чем на сегодняшний день остро нуждается регион?
- Как частичная мобилизация повлияла на ход СВО?
- Сколько в регионе волонтёров, хватает ли их?
- Какая гуманитарная помощь оказывается жителям новых присоединенных территории?
- Много ли людей идут в добровольцы?
- На сколько присоединенные территории заминированы?
Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8