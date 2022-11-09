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Зима близко. Гуманитарная и военная обстановка в ЛНР

09.11.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг военного эксперта, подполковника Андрея Витальевича Марочко на тему: «Зима близко. Гуманитарная и военная обстановка в ЛНР»

В ходе брифинга будут обсуждаться следующие вопросы:

  • Какая ситуация сегодня на фронте?
  • В каком состоянии сегодня находится инфраструктура в ЛНР?
  • Готов ли регион к зиме?
  • Как часто на территории ЛНР ведутся военные действия?
  • В чем на сегодняшний день остро нуждается регион?
  • Как частичная мобилизация повлияла на ход СВО?
  • Сколько в регионе волонтёров, хватает ли их?
  • Какая гуманитарная помощь оказывается жителям новых присоединенных территории?
  • Много ли людей идут в добровольцы?
  • На сколько присоединенные территории заминированы?


Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: РИА Новости
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