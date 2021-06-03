4.06.2021 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Зерновые интервенции. Перспективы сельского хозяйства в России»

1 июня в Госдуме в третьем чтении был принят закон о сельхозпродукции с улучшенными характеристиками, согласно которому производители «зелёной» продукции смогут рассчитывать на дополнительные субсидии. Кроме того, в Минсельхозе объявили о планах возобновить закупочные зерновые интервенции в 2022 году. Зерно будет закупаться в соответствующий фонд и его запасы планируется увеличить с 200 тысяч тонн до 3 млн. В последний раз такой механизм применялся в 2016 году и был нацелен на стабилизацию цен на рынке. Однако в 2018 году от него пришлось отказаться из-за дороговизны хранения зерна – за год на одну тонну у государства уходит около 900 рублей в год без учёта стоимости страхования запасов, что при текущих планах в сумме составит более 2,7 млрд рублей в год.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут к чему приведут меры государственной поддержки с/х сектора экономики и дадут прогнозы по его перспективам в ближайшие годы.

Участники пресс-конференции:

Глава Зернового союза Аркадий Злочевский;

Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

