4.12.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция обновлённого музыкального проекта ППК на тему: «Здесь русский транс, здесь фильм про космос»



22 сентября 2020 года Госкорпорация Роскосмос и Первый канал заявили о том, что ими, впервые в истории, будет создан художественный фильм в космосе. Рабочее название – «ВЫЗОВ». Режиссер картины — Клим Шипенко, снявший «Салют-7», а генеральными продюсерами выступили Дмитрий Рогозин и Константин Эрнст. Заглавной музыкальной темой подготовки к сьёмкам стала композиция «Воскрешение» легендарного проекта ППК – передовиков российской электронной музыки начала XXI века. Британская пресса удостоила этот проект из Ростова титулом создателя отдельного жанра – русский транс.



В 2020-м году в проекте ППК появился новый участник. Спустя долгое время дуэт записал новый трек и представит его на пресс-конференции.

Участники пресс-конференции:

Музыканты проекта Юрий Марычев и Евгений Храмков.

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

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8 (915) 023 10 49

АДРЕС ПРОВЕДЕНИЯ: Москва ул. Народного Ополчения д.39 к.2

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

