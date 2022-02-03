04.02.2022 состоится пресс-конференция, посвященная будущему криптовалюты
04.02.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция по теме: «Запретить нельзя, помиловать? Как решится судьба криптовалюты?».
20 января Банк России опубликовал доклад для общественных обсуждений, в котором предложил запретить в России выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также организацию этих операций. Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин предупредил, что запрет криптовалюты может негативно отразиться на высокотехнологичном развитии России. Президент России Владимир Путин призвал правительство и ЦБ к созданию единого подхода к регулированию криптовалют. Глава государства отметил, что знаком с дискуссией, касающейся регулирования цифровых активов. По его словам, ЦБ не стоит на пути технического прогресса и внедряет новейшие технологии. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в течение полугода будет вынесено «выверенное решение» по криптовалютам в России.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Действительно ли за криптовалютами и блокчейн-технологиями будущее России?
- Чем грозит России активное выведение криптовалютных запасов?
- Планирует ли правительство легализовать майнинг криптовалют?
- Как будет разрешен спор между ЦБ и Минфином?
- Как регулирование криптовалюты скажется на её популярности среди населения?
Участники пресс-конференции:
- Сенатор, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов;
- Экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко;
- Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев;
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 12:00
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