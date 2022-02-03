04.02.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция по теме: «Запретить нельзя, помиловать? Как решится судьба криптовалюты?».

20 января Банк России опубликовал доклад для общественных обсуждений, в котором предложил запретить в России выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также организацию этих операций. Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин предупредил, что запрет криптовалюты может негативно отразиться на высокотехнологичном развитии России. Президент России Владимир Путин призвал правительство и ЦБ к созданию единого подхода к регулированию криптовалют. Глава государства отметил, что знаком с дискуссией, касающейся регулирования цифровых активов. По его словам, ЦБ не стоит на пути технического прогресса и внедряет новейшие технологии. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в течение полугода будет вынесено «выверенное решение» по криптовалютам в России.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Действительно ли за криптовалютами и блокчейн-технологиями будущее России?

Чем грозит России активное выведение криптовалютных запасов?

Планирует ли правительство легализовать майнинг криптовалют?

Как будет разрешен спор между ЦБ и Минфином?

Как регулирование криптовалюты скажется на её популярности среди населения?

Участники пресс-конференции:

Сенатор, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов;



Экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко;

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

