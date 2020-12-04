7.12.2020 состоится онлайн брифинг первого зампреда комитета Совета Федерации по социальной политике, председателя Союза пенсионеров России Валерия Рязанского
7.12.2020 в 13:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН брифинг сенатора, председателя Союза пенсионеров России Валерия Рязанского на тему: Заморозки в ПФР: когда пенсии станут достойными?
В Совфеде поддержали правительственный закон о продлении заморозки накопительной составляющей пенсии, принятый ранее Госдумой. Такой режим продлён до конца 2023 года. Заморозка длится с 2014 года и накопительная часть пенсий в размере 6% от зарплаты, направляется в страховую часть, так как эти деньги идут на выплаты нынешним пенсионерам. Эти меры позволят федеральному бюджету сэкономить в 2023 году почти 670 миллиардов рублей.
Тем временем, опросы россиян о предположительной продолжительности жизни их жизни показали, что в среднем ожидания – до 78 лет. Женщины рассчитывают на 81 год жизни, а мужчины - на 74. А вот размер пенсий, который хотели бы получить специалисты различных областей намного оптимистичней: программисты, строители и финансисты хотели бы получать свыше 100 тысяч рублей, а медики, учителя и работники сферы сервиса около 50 тысяч.
- Смогут ли когда-нибудь россияне получать такие пенсии, как им хотелось бы?
- Почему снова продляется заморозка накопительной части пенсии и, что это означает для будущих пенсионеров?
- Как пандемия сказалась на пенсионной системе России?
- Какие законодательные инициативы готовятся в поддержку пенсионеров?
- В каких регионах сегодня пенсионерам живётся лучше всего, а в каких тяжелее?
- Чего ожидать пенсионерам и людям предпенсионного возраста в 2021 году?
Спикер брифинга:
· Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8
(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)