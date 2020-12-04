7.12.2020 в 13:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН брифинг сенатора, председателя Союза пенсионеров России Валерия Рязанского на тему: Заморозки в ПФР: когда пенсии станут достойными?

В Совфеде поддержали правительственный закон о продлении заморозки накопительной составляющей пенсии, принятый ранее Госдумой. Такой режим продлён до конца 2023 года. Заморозка длится с 2014 года и накопительная часть пенсий в размере 6% от зарплаты, направляется в страховую часть, так как эти деньги идут на выплаты нынешним пенсионерам. Эти меры позволят федеральному бюджету сэкономить в 2023 году почти 670 миллиардов рублей.

Тем временем, опросы россиян о предположительной продолжительности жизни их жизни показали, что в среднем ожидания – до 78 лет. Женщины рассчитывают на 81 год жизни, а мужчины - на 74. А вот размер пенсий, который хотели бы получить специалисты различных областей намного оптимистичней: программисты, строители и финансисты хотели бы получать свыше 100 тысяч рублей, а медики, учителя и работники сферы сервиса около 50 тысяч.

Смогут ли когда-нибудь россияне получать такие пенсии, как им хотелось бы?

Почему снова продляется заморозка накопительной части пенсии и, что это означает для будущих пенсионеров?

Как пандемия сказалась на пенсионной системе России?

Какие законодательные инициативы готовятся в поддержку пенсионеров?

В каких регионах сегодня пенсионерам живётся лучше всего, а в каких тяжелее?

Чего ожидать пенсионерам и людям предпенсионного возраста в 2021 году?

Спикер брифинга:

· Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)



