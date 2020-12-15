16.12.2020 в 15:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Заморозка предновогодних цен на продукты»

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления о начале стабилизации цен на продукты. Всё началось с того, что на проблему обратил внимание президент Владимир Путин, назвав сложившуюся ситуацию следствием попыток подогнать внутренние цены под мировые. В то же время миллиардер Олег Дерипаска заявил, что рост цен на продукты связан с высокими процентами по кредитам для аграрного сектора. Ранее стало известно, что цена на сахар и подсолнечное масло могут заморозить на три месяца уже с первого января. Эксперты рынка назвали такое решение возможной причиной резкого роста цен на эти продукты перед новым годом и последующую пропажу их с прилавков в наступающем новом году. Кроме того, на фоне роста цен на такие базовые продукты, рекордно подскочили также и цены на мясо. В Национальном союзе мясопереработчиков заявили, что в текущем году цены на говядину выросли на 17,5%.

Чем грозит заморозка цен на продукты?

Цены на какие продукты вырастут сильнее всего перед новым годом?

Насколько велико влияние пандемии на возросшие за год цены на мясо и другие продукты?

Действительно ли ряд продуктов из-за новых регуляторных мер может пропасть с прилавков магазинов?

Какие цены на продукты новогоднего стола желает видеть потребитель?

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов;

Глава Союза потребителей Петр Шелищ.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

