23.11.2022 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция «Закрытие дачного сезона и новые законы»

Что изменилось для дачников в 2022 году? Правда ли, что куры в СНТ вышли из-под запрета, а за заброшенную дачу или незарегистрированный дом вскоре можно будет получить штраф? Однозначно на брошенных землях разрастается борщевик, разрушаются и представляют опасность строения, а нужный, но незарегистрированный дом юридически – не собственность своего владельца. Но когда начнется отсчет и что значит – освоить участок? Придет ли онлайн на грядки и как изменятся собрания членов товариществ? Удалось ли «амнистировать» дачи? Как прошел дачный сезон 2022 в Подмосковье и какие нововведения ждут нас в следующем году? Станут ли шашлыки ближе к дому, и есть ли перспектива у комплексного развития СНТ и ИЖС в регионах?

Эти и другие «дачные вопросы» обсудят участники пресс-конференции:

Статс-секретарь – заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий;

Депутат Госдумы РФ Никита Чаплин

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



