30.07.2020 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Законная «удаленка». Как меняется рынок труда в России»

Во время карантинных ограничений из-за пандемии COVID-19 многие компании переводили своих сотрудников на удаленный формат работы, при этом нарушая права трудящихся. 21 июля Госдума в первом чтении одобрила законопроект об удаленной работе, который будет регламентировать дистанционную занятость сотрудников. Законопроект призван усилить защиту интересов сотрудников, работающих удаленно, в том числе будет ограничен перечень оснований для их увольнения и уточнены условия перевода работника на временную удаленную работу.

Как изменится рынок труда к осени в связи с принятием закона?

Как отразится переход на удаленную работу на зарплате сотрудников?

С какими трудностями столкнулись сотрудники при переходе на удаленную работу?

Как изменится режим работы сотрудников при удаленной работе?

Какими будут условия для перевода работников на «удаленку»?

Представителей, каких специальностей будет лучше перевести на удаленную работу?

Как и за чей счет будет обустроено рабочее место сотрудника работающего на «удалёнке»?

Участники пресс-конференции:

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко

Председатель Московской Федерации профсоюзов Михаила Антонцев

ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. (аккредитация не ведется) Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире 30.07.2020 в 11:00

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

Использование текстовых, аудио- и видеоматериалов опубликованных на сайте NSN.fm или на официальных страницах информационного агентства "Национальная Служба Новостей"в социальных сетях, платформах и сервисах, допускается только с обязательным указанием первоисточника - ИА НСН, а также с гиперссылкой на сайт NSN.fm, как источник информации.



