30.07.2020 состоится пресс-конференция, посвященная обсуждению законопроекта об удаленной работе
30.07.2020 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Законная «удаленка». Как меняется рынок труда в России»
Во время карантинных ограничений из-за пандемии COVID-19 многие компании переводили своих сотрудников на удаленный формат работы, при этом нарушая права трудящихся. 21 июля Госдума в первом чтении одобрила законопроект об удаленной работе, который будет регламентировать дистанционную занятость сотрудников. Законопроект призван усилить защиту интересов сотрудников, работающих удаленно, в том числе будет ограничен перечень оснований для их увольнения и уточнены условия перевода работника на временную удаленную работу.
- Как изменится рынок труда к осени в связи с принятием закона?
- Как отразится переход на удаленную работу на зарплате сотрудников?
- С какими трудностями столкнулись сотрудники при переходе на удаленную работу?
- Как изменится режим работы сотрудников при удаленной работе?
- Какими будут условия для перевода работников на «удаленку»?
- Представителей, каких специальностей будет лучше перевести на удаленную работу?
- Как и за чей счет будет обустроено рабочее место сотрудника работающего на «удалёнке»?
Участники пресс-конференции:
- Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко
- Председатель Московской Федерации профсоюзов Михаила Антонцев
ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. (аккредитация не ведется) Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире 30.07.2020 в 11:00
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8
(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)
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