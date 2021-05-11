12.05.2021 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Закон о просветительской деятельности. Возвращение цензуры?»

Обсуждение нового проекта положения об осуществлении просветительской деятельности, проводившееся до 7 мая на федеральном портале нормативных правовых актов показало, что недовольных им людей намного больше, чем поддерживающих. Документ набрал всего 70 лайков против более чем 25 тысяч дизлайков. Ранее закон также активно критиковали представители образовательной и научной общественности, которые непосредственно занимаются просветительской деятельностью, опасаясь, что он станет инструментом цензурирования. Согласно новому положению, чтобы заниматься просвещением, необходимо заключить договор с научной или образовательной организацией, а также соответствовать перечню других требований. Под самой этой деятельностью подразумевается крайне широкий список занятий: от правового просвещения, до курсов о здоровом образе жизни.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут, что ждёт просвещение в России и повлияет ли на новый закон шквал общественной критики.

Участники пресс-конференции:

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин;

Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)



