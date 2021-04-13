15.04.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Закон о просветительской деятельности: цензура для всех – от академиков до ведьм»

Закон о «просветительской деятельности», который вызвал шквал критики со стороны научного сообщества, был принят государственной Думой РФ менее чем за полгода и уже 5 апреля его подписал Президент Владимир Путин. По мнению разработчиков, данный документ сможет оградить школьников и студентов от «антироссийских сил», которые «бесконтрольно» реализуют пропагандистские мероприятия, направленные «на дискредитацию проводимой государственной политики». В свою очередь научное сообщество и учёные обеспокоены и выражают мнение, что авторов закона мало волнует судьба просвещения, а цель поправок — получить ещё один репрессивный инструмент. Самое острое в новом законе то, что под него попадает любая деятельность, направленная на распространение знания и опыта – от рецептов блинов и правок в Википедии, до всевозможных эзотерических курсов.

Каких именно видов просветительской деятельности коснётся закон?

Какие мероприятия можно расценивать как дискредитирующие государственную политику?

Как будет осуществляться контроль и как получить разрешение на ведение просветительской деятельности?

Что станет с образованием в России, когда закон начнёт применяться в полной мере?

Чего ожидать тем, кто ведёт нетрадиционную просветительскую деятельность – эзотерические или религиозные программы?

Участники пресс-конференции:

Первый зампредседателя комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Общественной палаты РФ, Член Комиссии по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Артём Кирьянов;

Основатель международной оккультной организации ИСВ, Основатель первого в мире Международного Университета магии и колдовства Алёна Полынь;

Приглашены:

Депутат ГД РФ Виталий Милонов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:0

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

8 (915) 023 10 49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

