20.09.2023 в 12:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Заболеваемость ковидом ускоряется. Ждать ли новой пандемии?»
С приходом календарной осени в стране снова свирепствует ковид. Цифры заболеваемости растут почти на 50% в неделю, в Москве уже вновь открыт ковидный госпиталь. Роспотребнадзор сообщил, что за прошлую неделю заболеваемость COVID-19 выросла в России почти в 1,5 раза — на 48%, до 8,2 случаев на 100 тыс. населения.
О начале новой эпидемии впервые заявили во Всемирной организации здравоохранения в конце августа. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус призвал страны к «более тщательному наблюдению» и обмену данными. По данным организации, за месяц 1,5 млн человек в мире заболели COVID-19, из них 2 000 скончались.
В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:
- Какой штамм коронавируса преобладает сегодня?
- Кому нужно опасаться COVID-19 в этом сезоне?
- Введут ли масочный режим?
- Как проходит вакцинация?
- Сколько сегодня болеют гриппом?
- Каких еще заболеваний ждать этой осенью?
Участники пресс-конференции:
- Главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор, доктор медицинских наук Андрей Петрович Продеус;
- Врач иммунолог-аллерголог Владимир Анатольевич Болибок;
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 12:30
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8