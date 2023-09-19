20.09.2023 в 12:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Заболеваемость ковидом ускоряется. Ждать ли новой пандемии?»

С приходом календарной осени в стране снова свирепствует ковид. Цифры заболеваемости растут почти на 50% в неделю, в Москве уже вновь открыт ковидный госпиталь. Роспотребнадзор сообщил, что за прошлую неделю заболеваемость COVID-19 выросла в России почти в 1,5 раза — на 48%, до 8,2 случаев на 100 тыс. населения.

О начале новой эпидемии впервые заявили во Всемирной организации здравоохранения в конце августа. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус призвал страны к «более тщательному наблюдению» и обмену данными. По данным организации, за месяц 1,5 млн человек в мире заболели COVID-19, из них 2 000 скончались.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Какой штамм коронавируса преобладает сегодня?

Кому нужно опасаться COVID-19 в этом сезоне?

Введут ли масочный режим?

Как проходит вакцинация?

Сколько сегодня болеют гриппом?

Каких еще заболеваний ждать этой осенью?

Участники пресс-конференции:

Главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор, доктор медицинских наук Андрей Петрович Продеус;

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Анатольевич Болибок;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

