14.12.2022 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция с участием руководителей и представителей ведущих театров России, на тему: «За кулисами сцены: как российский театр пережил 2022 год?»

Театр в этом году столкнулся с рядом проблем, многие из которых кажутся неразрешимыми. Проблемы с творческими кадрами налицо. В том числе в ведущих театрах. В регионах дефицит режиссерских кадров стоит еще острее.

С какими проблемами чаще всего сталкивались театры в 2022 году и как найти решение?

Как российские театры реагируют на меняющуюся общественно-политическую и социокультурную ситуацию?

Театральные топ-менеджеры России: кто они сегодня? Итоги Вахтанговского Фестиваля театральных менеджеров.

Проблема "скамейки запасных, кадрового резерва: кому руководить и кому ставить в театрах России?

Перспективы репертуарной политики российских театров?

В каком настроении труппы ведущих российских театров встречают Новый год?

Участники пресс-конференции:

Народный артист России Алексей Гуськов;

Директор Театра Вахтангова Кирилл Крок ;

; Директор Московского театра «Шалом» Андрей Соколов ;

; Директор Российского Академического молодежного театра Софья Апфельбаум;

Директор Нижневартовского ТЮЗа Ян Смоленцев

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



