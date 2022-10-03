04.10.2022 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция, посвященная памяти Игоря Талькова «Я вернусь…»

Уже больше 30 лет назад, а именно, 6 октября 1991 года Игорь Тальков, певец, поэт, артист кино, был застрелен из пистолета системы «Наган» во время сборного концерта во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. До сих пор дело Игоря Талькова таит в себе много загадок. Его много раз открывали и закрывали, однако, в этом году оно приобрело новый виток. Например, в СМИ в начале 2022 года появилась информация о том, что бывший директор звезды начала 1990-х Игоря Талькова Валерий Шляфман заочно арестован Петроградским райсудом Санкт-Петербурга за убийство певца. Ходят слухи, что Валерий Шляфман находится в Израиле и туда был направлен запрос от СКР по Петербургу о его экстрадиции. Память отца активно отстаивает сын Игорь Тальков.

В ходе пресс-конференции Игорь Тальков-младший расскажет о том, что происходит в семье Тальковых сегодня, состоится ли традиционный концерт в Санкт-Петербурге, почему закрылся музей, посвященный памяти его отца, насколько цензура творчества в годы работы его отца отличается от современной цензуры в музыке, как гражданская позиция влияет на творчество и многое другое.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

