5.10.2021 в 15:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция приуроченная к 30-ти летию со дня смерти певца Игоря Талькова, на тему: «Я пророчить не берусь, но точно знаю, что вернусь»

6 октября исполнится ровно 30 лет, как певец Игорь Тальков был застрелен возле собственной гримерки во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге во время подготовки к выступлению на сборном концерте. Долгие годы остаются невыясненными обстоятельства гибели певца и по сегодняшний день звучат новые заявления. Буквально на днях в СМИ появилась информация от актера Николая Лещукова, который заявил, что убийцей был ранее подозреваемый телохранитель и гражданский муж Азизы Игорь Малахов. Но несмотря на гибель певца, его творчество продолжает жить и по сей день. Сын Талькова - Игорь Тальков-младший в преддверии 30-ти летия со дня смерти отца готовит концерт в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади, о котором расскажет в пресс-центре НСН.

Участник пресс-конференции:

Певец и композитор Игорь Тальков-младший

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8







