XV ЕЖЕГОДНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ НАШЕГО РАДИО «ЧАРТОВА ДЮЖИНА»

Спустя два года один из самых значимых фестивалей в музыкальной индустрии «ЧАРТОВА ДЮЖИНА» возвращается к традиционному «живому» подведению итогов года в рок-музыке – пятнадцатая ежегодная церемония вручения национальной премии НАШЕго радио состоится 22 февраля в московском клубе Adrenaline Stadium. Курс на новые имена, который взяла радиостанция НАШЕ Радио в новом сезоне, нашла свое отражение и в составе выступающих коллективов, среди которых: LOUNA, «Операция Пластилин», «Гудтаймс», «Нервы», «кис-кис», «Нуки» и «Пневмослон». По традиции, лучших в своем роке выбирают слушатели НАШЕго радио посредством голосования на сайте nashe.ru в 10 категориях: «Альбом», «Видеоклип», «Взлом», «Совместная работа», «Концерт», «Солист», «Солистка», «Группа», «Кавер» и «Side Проект». Первый этап голосования закончился 31 декабря 2021, по итогам которого были сформированы пятерки финалистов в каждой номинации. Победителей можно выбрать до 18 февраля также на сайте радио, которые и будут объявлены 22 февраля.

Аккредитация на фестиваль «ЧАРТОВА ДЮЖИНА» осуществляется только на основании анонсирующего материала.

Для печатных, интернет, радио СМИ квота аккредитаций - 2 (фото, корреспондент)

Для съемочной группы ТВ-каналов – квота обговаривается индивидуально

Аккредитация СМИ:

Олег Цуриков otsurikov@nsn.fm, +7 916-107-77-34

Данные для аккредитации:

ФИО Название СМИ Данные на видео- и фототехнику Паспортные данные

Адрес: Adrenaline Stadium - Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 17

Сбор СМИ в 17:30 Подача заявок не позднее 18.02.2022 г.

Мероприятие будет проходить в формате COVID-FREE.

Проход на мероприятия осуществляется только при наличии QR-кода или по результатам отрицательного ПЦР-теста



