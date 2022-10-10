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Взрывы на Cеверных потоках. Причины и последствия

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Начало конференции

15:00

11 октября 2022

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

аккредитация журналистов

8 (903) 594 54 37

11.10.2022 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему «Взрывы на Cеверных потоках. Причины и последствия»

26 сентября в «Северных потоках» резко упало давление, из-за чего произошли утечки газа. Европейские страны и Россия сразу заявили о саботаже. 6 октября Шведские спецслужбы завершили проверку в зоне инцидентов с газопроводами "Северный поток" и "Северный поток 2" и получили дополнительные подтверждения в пользу версии о диверсиях на объектах. Специалисты установили, что на обоих газопроводах в шведской исключительной экономической зоне произошли взрывы, которые нанесли серьезный ущерб газопроводам.

  • Кто заинтересован в подрывах Северных потоков?
  • Каким образом могли совершить диверсию?
  • Кто больше всего пострадал от данного происшествия?
  • Ждать ли нам продолжения инфраструктурных войн после подрыва Северных потоков?
  • К каким экономическим потерям привела диверсия на Северных потоках?
  • В какие сроки смогут починить Северные потоки?

Участники пресс-конференции:

  • Заместитель Председателя ГД РФ Шолбан Кара-оол;
  • Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков;
  • Доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: РИА Новости
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