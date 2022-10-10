11.10.2022 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему «Взрывы на Cеверных потоках. Причины и последствия»
26 сентября в «Северных потоках» резко упало давление, из-за чего произошли утечки газа. Европейские страны и Россия сразу заявили о саботаже. 6 октября Шведские спецслужбы завершили проверку в зоне инцидентов с газопроводами "Северный поток" и "Северный поток 2" и получили дополнительные подтверждения в пользу версии о диверсиях на объектах. Специалисты установили, что на обоих газопроводах в шведской исключительной экономической зоне произошли взрывы, которые нанесли серьезный ущерб газопроводам.
- Кто заинтересован в подрывах Северных потоков?
- Каким образом могли совершить диверсию?
- Кто больше всего пострадал от данного происшествия?
- Ждать ли нам продолжения инфраструктурных войн после подрыва Северных потоков?
- К каким экономическим потерям привела диверсия на Северных потоках?
- В какие сроки смогут починить Северные потоки?
Участники пресс-конференции:
- Заместитель Председателя ГД РФ Шолбан Кара-оол;
- Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков;
- Доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 15:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8