4.03.2021 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: Вымирание российского бизнеса: кто выживет?

Пандемия коронавируса принесла кризис в российскую экономику и, как показывают опросы, в 2021 году малый и средний бизнес столкнётся всё с теми же проблемами, что и на пике коронакризиса в 2020. Почти у половины компаний спрос на товары и услуги упал в полтора раза и более, и столько же организаций были вынуждены сократить фонд оплаты труда для своих сотрудников. Около 10 % компаний в 2021 году готовятся к закрытию. Согласно опросам, около 2/3 всех представителей бизнеса ждут от государства снижения налоговой нагрузки. Правительство же, в лице председателя Михаила Мишустина, лишь утвердило новую льготную программу кредитования для бизнеса по пониженной ставке, что, очевидно, никак не решает проблему резко упавшего спроса.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о главных проблемах российского бизнеса в 2021 году, о том какую помощь может оказать ему государство и будет ли её достаточно.

Участники пресс-конференции:

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников;

Директор Института экономики роста им. П.А. Столыпина, советник Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции

