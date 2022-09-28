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Выбор сделан: Что последует за референдумами на Донбассе?

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Начало конференции

13:00

29 сентября 2022

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

аккредитация журналистов

8 903 594 54 37

29.09.2022 состоится брифинг, посвященный итогам референдумов на Донбассе.

29.09.2022 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг с главой партии «Справедливая Россия – За правду» Сергеем Мироновым на тему: «Выбор сделан: Что последует за референдумами на Донбассе?»

Избиркомы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подвели итоги референдумов. Их официальные итоги таковы: за вхождение в состав РФ в ДНР и ЛНР проголосовали 99,23% и 98,42% соответственно, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%. Вчера, 28 сентября, главы народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник отправились в Москву. К Путину также официально обратились главы Херсонской и Запорожской областей.

В 2014 году процесс вхождения Крыма в состав России занял шесть дней, но сейчас, как говорят эксперты, с учетом пятидневного референдума, времени на это может понадобиться вдвое больше.

На брифинге планируется обсудить итоги референдумов и ситуацию с частичной мобилизацией.

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: Сергей Миронов // НСН
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