29.09.2022 состоится брифинг, посвященный итогам референдумов на Донбассе.
29.09.2022 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг с главой партии «Справедливая Россия – За правду» Сергеем Мироновым на тему: «Выбор сделан: Что последует за референдумами на Донбассе?»
Избиркомы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подвели итоги референдумов. Их официальные итоги таковы: за вхождение в состав РФ в ДНР и ЛНР проголосовали 99,23% и 98,42% соответственно, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%. Вчера, 28 сентября, главы народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник отправились в Москву. К Путину также официально обратились главы Херсонской и Запорожской областей.
В 2014 году процесс вхождения Крыма в состав России занял шесть дней, но сейчас, как говорят эксперты, с учетом пятидневного референдума, времени на это может понадобиться вдвое больше.
На брифинге планируется обсудить итоги референдумов и ситуацию с частичной мобилизацией.
Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 13:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8