18.01.2021 в 10:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Введение продуктовых карточек - что ждёт Россию в 2022 году?»

В СМИ появилась информация, что в России в ближайшее время могут снова появиться продуктовые карточки из-за роста инфляции. Эта тема особенно активно стала обсуждаться во время пандемии, когда с полок магазинов на несколько дней пропали товары первой необходимости. Основными причинами возврата к продуктовым карточкам Госдума называет стимулирование потребления отечественных продуктов и дополнительную меру поддержки малообеспеченных семей. Одновременно с Россией на Украине в администрации Президента обсуждают введение продуктовых карточек, вызванное резким повышением цен на российский газ.

В ходе пресс-конференции участники планируют обсудить:

На сколько произойдет повышение цен на продукты в 2022 году?

Планируется ли в 2022 году введение продуктовых карточек в России?

Что изменится в российской экономике с возвратом к продуктовым карточкам?

В чем основные плюсы введения продуктовых карточек и как это могло бы работать на практике?

Какие виды продуктов могут быть доступны по продуктовым карточкам?

Готовы ли крупные ритейлеры перейти к данной системе?

Участники пресс-конференции:

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб;

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ;

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 10:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

