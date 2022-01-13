18.01.2021 состоится пресс-конференция, посвященная возможному введению продуктовых карточек в России
18.01.2021 в 10:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Введение продуктовых карточек - что ждёт Россию в 2022 году?»
В СМИ появилась информация, что в России в ближайшее время могут снова появиться продуктовые карточки из-за роста инфляции. Эта тема особенно активно стала обсуждаться во время пандемии, когда с полок магазинов на несколько дней пропали товары первой необходимости. Основными причинами возврата к продуктовым карточкам Госдума называет стимулирование потребления отечественных продуктов и дополнительную меру поддержки малообеспеченных семей. Одновременно с Россией на Украине в администрации Президента обсуждают введение продуктовых карточек, вызванное резким повышением цен на российский газ.
В ходе пресс-конференции участники планируют обсудить:
- На сколько произойдет повышение цен на продукты в 2022 году?
- Планируется ли в 2022 году введение продуктовых карточек в России?
- Что изменится в российской экономике с возвратом к продуктовым карточкам?
- В чем основные плюсы введения продуктовых карточек и как это могло бы работать на практике?
- Какие виды продуктов могут быть доступны по продуктовым карточкам?
- Готовы ли крупные ритейлеры перейти к данной системе?
Участники пресс-конференции:
- Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб;
- Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ;
- Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 10:30
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8