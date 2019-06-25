Вспомнили о сиротах: Власти займутся проблемами социализации
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Начало конференции
15:00
25 июня 2019
Адрес проведения
Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2
аккредитация журналистов8 (495) 925 04 49 8 (916) 107 77 34 8 (915) 023 10 49
25.06.2019 состоится пресс-конференция, посвящённая проблемам системы образования и воспитания детей-сирот
25.06.2019 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Вспомнили о сиротах: Власти займутся проблемами социализации»
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая выступила с предложением оперативно подготовить ряд поправок в законодательстве, определяющие стандарты и требования к образованию и воспитанию детей-сирот. Законодатель видит в отсутствии таких стандартов причину проблем социализации таких детей в обществе. Изменения предлагается внести в закон «Об образовании», а также Семейный кодекс. Сроки разработки и принятия таких правок минимальны – предлагается, чтобы уже к новому учебному году в специальных учреждениях начала работать новая программа обучения, образования и воспитания детей-сирот.
В ходе пресс-конференции, её участники расскажут какие проблемы на сегодняшний день стоят наиболее остро в сфере социализации детей-сирот, а также предложат свои инициативы по улучшению их положения в обществе.
Участники пресс-конференции:
- Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова;
- Директор Благотворительного фонда профилактики социального сиротства, эксперт ОНФ Александра Марова;
- Врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 15:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (495) 925 04 49
8 (916) 107 77 34
8 (915) 023 10 49
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