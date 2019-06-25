25.06.2019 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Вспомнили о сиротах: Власти займутся проблемами социализации»

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая выступила с предложением оперативно подготовить ряд поправок в законодательстве, определяющие стандарты и требования к образованию и воспитанию детей-сирот. Законодатель видит в отсутствии таких стандартов причину проблем социализации таких детей в обществе. Изменения предлагается внести в закон «Об образовании», а также Семейный кодекс. Сроки разработки и принятия таких правок минимальны – предлагается, чтобы уже к новому учебному году в специальных учреждениях начала работать новая программа обучения, образования и воспитания детей-сирот.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут какие проблемы на сегодняшний день стоят наиболее остро в сфере социализации детей-сирот, а также предложат свои инициативы по улучшению их положения в обществе.

Участники пресс-конференции:

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова;

Директор Благотворительного фонда профилактики социального сиротства, эксперт ОНФ Александра Марова;

Врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00



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