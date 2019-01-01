Эксперт ОНФ: Нужно реформировать систему опеки в России!

Необходимо значительно усложнить механизм изъятия детей из родных семей. Об этом на пресс-конференции НСН «Вспомнили о сиротах: Власти займутся проблемами социализации» заявила директор Благотворительного фонда профилактики социального сиротства, эксперт ОНФ Александра Марова.

«В Совете Федерации подготовили поправки, которые значительно усложняют механизм отбирания ребенка. Сейчас отобрать ребенка у семьи очень просто. И если суд выдал документы на лишение родительских прав, то обратного пути уже нет. Так не должно быть! Обратный путь есть почти всегда. Почти любую семью можно реабилитировать», - сказала она.

Ранее сенатор Лилия Гумерова на пресс-конференции НСН заявила, что в России в ходе реформы системы детских домов с 2014 года вдвое сократилось количество детей сирот.

