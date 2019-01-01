Сенатор: В России вдвое сократилось число детей-сирот

В России в ходе реформы системы детских домов с 2014 года вдвое сократилось количество детей сирот. Об этом на пресс-конференции НСН «Вспомнили о сиротах: Власти займутся проблемами социализации» рассказала первый зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

«Реформа очень правильная. В 2016 году - у нас статистика немного запаздывает - количество детей-сирот по сравнению с 2015-м сократилось на 17%. В базе данных было порядка 60 тысяч детей. Кроме того сокращается число выявленных детей-сирот. В семьи было передано 57 тысяч детей.

Но нет предела совершенству. Мы буквально неделю назад обсуждали проблему постинтернатного сопровождения с уполномоченным по правам ребенка при президенте Анной Кузнецовой. Дети выходят уже с социальными связями, умеют обращаться с деньгами. Но они все равно очень беззащитны. А мы ничего не знаем о их дальнейшей судьбе. Необходимо разработать законодательную платформу постинтернатного сопровождения детей», - сказала она.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила подготовить поправки в законодательство о стандартах и требованиях к образованию и воспитанию детей-сирот. Законодатель видит в отсутствии таких стандартов причину проблем социализации сирот в обществе.

