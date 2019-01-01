Совфед: После детского дома сироты могут оказаться на улице

Существует очередь на квартиры среди выпускников интернатов. Поэтому дети-сироты могут после выпуска из детского дома оказаться на улице. Об этом на пресс-конференции НСН «Вспомнили о сиротах: Власти займутся проблемами социализации» рассказала первый зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

«Очереди существуют. Кроме того очень много случаев, когда детям предоставлялось жилье ненадлежащего качества. Бывает так, что ребенку исполнилось 18 лет, и его органы опеки принуждают идти учиться туда, где предоставляют общежитие. Иначе он окажется на улице. Это не повсеместно, но такие случаи есть», - пояснила она.

Ранее эксперт ОНФ Александра Марова на пресс-конференции НСН заявила, что нужно значительно усложнить механизм изъятия детей из родных семей.

