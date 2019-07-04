4.07.2019 в 14:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Врачи = полицейские: Парламентарии нашли способ защитить медиков?»

Уже более двух лет парламентариями обсуждается законопроект, призванный ужесточить ответственность за нападение на врачей при исполнении. За подобное преступление предлагалось наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет, а также обсуждалась возможность правового приравнивания врачей к полицейским. Глава Думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов выразил надежду, что законопроект будет принят уже в июле.

В ходе пресс-конференции её участники расскажут о самых распространённых случаях нападений на врачей, об ответственности, которую сегодня несут нападающие, а также обсудят то, каким должен быть защищающий врачей законопроект.

Участники пресс-конференции:

Со-автор законопроекта, член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко;

Фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков;

Представитель Лиги защиты врачей.

Приглашены:

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья, член центрального штаба ОНФ Николай Говорин.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:30



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (495) 925 04 49

8 (916) 107 77 34

8 (915) 023 10 49

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. При использовании видеотрансляции обязательна ссылка на пресс-центр ИА «НСН».

