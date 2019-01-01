Медик: Власти игнорируют нападения на врачей скорой помощи

«Нападения на сотрудников скорой помощи продолжаются, ситуация никак не улучшается. Об этом на пресс-конференции НСН «Врачи = полицейские: Парламентарии нашли способ защитить медиков?» рассказал врач скорой помощи Михаил Коневский.

«Ничего не меняется. Нападения продолжаются. Кто может – тот отобьется, кто не может, тот может получить. Обращаемся в полицию – тянут дело. Недавно на меня опять напали – пьяная женщина, расцарапала лицо, порвала форму. Но прокуратура отвечает отписками. Никому ничего не надо. Главврачи тоже стараются уговорить медиков ничего не писать, не жаловаться. Поэтому статистики доверять нельзя. Видимо, нужно какое-то крупное дело, громкая трагедия, чтобы пошли петиции, выступления общественности, ток-шоу», - посетовал медик.

Напомним, более двух лет парламентарии обсуждают законопроект об ужесточении ответственности за нападение на врачей при исполнении. За такие преступления предлагается наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет, а также обсуждается возможность правового приравнивания врачей к полицейским.

