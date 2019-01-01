Верховный суд поддержал ужесточение ответственности за нападение на скорую помощь

Верховный суд поддержал законопроект об ужесточении наказания за нападение на врачей скорой помощи. Об этот на пресс-конференции НСН «Врачи = полицейские: Парламентарии нашли способ защитить медиков?» рассказала член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

«В первом чтении законопроект принят в 2017 году. Теперь Верховный суд с незначительными уточнениями поддержал законопроект. Надеюсь, что еще в весеннюю сессию, до конца июля, его примут во втором чтении», - сказала сенатор.

Ранее глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов также пообещал, что законопроект об ужесточении ответственности за нападения на врачей скорой помощи, будет принят уже в июле.

