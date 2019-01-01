Общественник: Нужно приравнять врачей к полиции и обеспечить «тревожной кнопкой»

Нужно не только приравнять врачей скорой помощи к полицейским, но и обеспечить все кареты скорой помощи «тревожной кнопкой» по вызову полиции. Об этом на пресс-конференции НСН «Врачи = полицейские: Парламентарии нашли способ защитить медиков?» заявил глава Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

«Сотрудники полиции и государственной власти дополнительно защищены от нападений. За это предусмотрена достаточно серьезная уголовная ответственность. А сотрудники экстренных служб, не только медики, но и пожарные, сотрудники МЧС, которые приезжают спасать жизни людей, не имеют дополнительной юридической защиты. Необходимо защитить не только самих медиков и пожарных, но и водителей. На них так же нападают. Нужно защитить всех сотрудников экипажа, который спасает людей, приравнять их к сотрудникам полиции. Все машины нужно также обеспечить «тревожной кнопкой», а не раздать врачам и пожарным оружие, как иногда советуют», - отметил он.

Напомним, более двух лет парламентарии обсуждают законопроект об ужесточении ответственности за нападение на врачей при исполнении.

